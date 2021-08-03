هنا الزاهد ترتدي قفاز الملاكمة في أحدث ظهور.. وهكذا علّق أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت هنا في الصور وهي ترتدي ملابسا رياضية، وفي يديها قفاز الملاكمة.

ومن جانبه؛ علّق زوجها النجم أحمد فهمي قائلا: "ماشي يا جامد".

وعرُض للفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم.

"النمر" من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".