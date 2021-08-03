خاص| مريم نعوم: فريق كتابة "البريئة" مصري.. و"جرائم الإسكندرية" في مرحلة البحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الكاتبة مريم نعوم، إن العمل مازال مستمرًا على مسلسل "القاهرة"، وأنه من المقرر أن تعلن جهة الإنتاج عن تفاصيل أكثر تخصه في مؤتمر صحفي.

"القاهرة" من إخراج تامر محسن، وتم الإعلان عنه في مهرجان الجونة السينمائي، الدورة الماضية، تقوم على إنتاجه شركة IProductions، والعمل مأخوذ عن خمسة روايات كتبها نجيب محفوظ.

وعن مشروعها الجديد "جرائم الإسكندرية"، الذي يجمعها بالمخرج العالمي تيري جورج، قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نحن في مرحلة البحث، شغالة عليه لحد ما جهة الإنتاج تقرر هتصور فين تحديدا، والمخرج ياخد خطواته، فالمشروع متوقف عندهم اكتر من عندي".

كانت شركتا "روكيت ساينس" و"يلا يلا"، التابعة لشركة "فرونت رو" في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت عن التعاون بين الكاتب والمخرج الحائز على جائزة الأوسكار تيري جورج، والمؤلفة مريم نعوم ليتشاركا في كتابة سيناريو مسلسل " The Alexandria Killings "(جرائم الإسكندرية). الذي يتناول قصة قاتلتين، من إنتاج جيانلوكا شقرا وثورستن شوماخر وتيري جورج.

تدور أحداث المسلسل في الإسكندرية عام 1920، عندما كانت مصر تحت الحكم البريطاني، وهو يروي القصة الحقيقية للأختين المصريتين ريا وسكينة همام. انحدرت الشقيقتان من حي فقير بالإسكندرية، وخرجتا من براثن الفقر لتديرا بيتا للدعارة.

وتنتظر مريم عرض مسلسل "البريئة" اللبناني، وعنه تقول "تم الانتهاء من التصوير، والعمل كُتب بالمصري عن طريق ورشة سرد، ولم يضم فريق الكتابة سيناريست لبناني، الكل كان مصري، لكن بعد الانتهاء من كتابة السيناريو والحوار، قام كاتب لبناني بإعادة كتابة الحوار، لافتة أن العمل مأخوذ عن فورمات وطلبت منها الشركة المنتجة كتابته".

واختتمت مريم حديثها لـ"الخليج 365"، مؤكدة مشاركتها في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل، مفضلة عدم الإعلان عن تفاصيله الفترة الحالية.