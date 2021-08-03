المهرة البحرينية غاضبة بعد وصفها بالراقصة.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:57 صباحاً - ظهرت الفنانة المهرة البحرينية غاضبة في مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي توبخ متابعة وصفتها بالراقصة.

وردت المهرة على وصفها بالراقصة باقول: “ضحكتيني، إذا شوفتي شخص مو بس سيء، لكن راكبه عيوب وذنوب فوق راسه، ادعيله وقولي الله يهديه، يعني أنا حطيت أغاني أمس، وجيت اليوم حطيت دعاء، حتى في دي تتدخلون! سيبوني أكسب أجر، كام مليون و احد يتابعني!”.

وتابعت المهرة البحرينية في ردها على المتابعة التي وصفتها بالراقصة: “سيبيني آخد أجر، كام مليون واحد يتابعني، آخد أجر! وبعدين أنتي مين تكونين علشان تقرري إذا كان يصح أحط دعاء ولا ما أحط دعاء! ده شي إن دل يدل على وساخة قلبك، ترغبين في أن تقطعي علاقتي بربي، يمكن واحدة غيري ممكن تتأثر وما تحط دعاء أو ما شابه ويتسبب كلامك في تراجعها، بتقطعي علاقة الناس بربها!”.

وتابعت: “لكن أنا ما راح أوقف دعاء علشان واحدة قالت عقب الرقاصة دعاء! أنت قطاعة أرزاق، قطاعة للعلاقة بين الإنسان وربه، ترغبين في التدخل في العلاقة بين الإنسان وعلاقته بخالقه! إنتي إيش دخلك! إيش يدخلك في علاقة الإنسان وربه ما أقدر أفهم حقيقة، إنتي إيش دخلك، إيش لون تتدخلي في حدود شيء ما لك دخل فيه، يال الله!”.

واختتمت المهرة البحرينية حديثها قائلة: “هذه النوعية من الناس أنا ما بفهمها، عن جد عصبتني، اللي أعرفه لو معترض على شخص قول الله يستره، الله يهديك”.





This is a Twitter Status عيد ميلاد #المهرة_البحرينية 🇧🇭

هذي عيد ميلاد وله حفلة زواج

!! pic.twitter.com/WqJpH2wjop — Mohammed s Alsaeed♏️ (@7mo0odi86_) August 2, 2021

يذكر أن تعليق المتابعة جاء بعد احتفال الفنانة الشهيرة بعيد ميلادها، فخلال الأيام الماضية، ظهرت المهرة البحرينية في عدد من مقاطع الفيديو ترتدي جمبسوت باللون الأبيض وترقص على أنغام أغنية عيد الميلاد وتستعرض الهدايا التي حصلت عليها.