"أمازون" تنافس "صراع العروش" بـ"سيد الخواتم"

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

أعلنت شركة أمازون عن نيتها البدء بعرض مسلسل "سيد الخواتم" في 2 سبتمبر/ أيلول 2022 في أنحاء العالم أجمع على أمل منافسة "صراع العروش".



وأوضحت "أمازون" التي استحوذت في عام 2017 على الحقوق التلفزيونية لهذا العمل الضارب في مقابل 250 مليون دولار بحسب التقديرات أن "تصوير الموسم الأول انتهى اليوم (الاثنين) في نيوزيلندا".

وتدور أحداث هذا العمل الجديد، القائم على رواية جي. آر. آر. تولكين التي سبق أن نُقلت إلى السينما، في الأرض الوسطى ويشارك فيها بعض من الشخصيات المعروفة وهي تنطلق بمغامرات غير مسبوقة تحدث "في فترة سلم نسبي قبل آلاف السنوات من التطورات المذكورة في الهوبيت وسيّد الخواتم لجي. آر. آر. تولكين"، وفق "أمازون ستوديوز".

وستُعرض حلقات الموسم الأول أسبوعا بعد أسبوع، بحسب المجموعة التي نشرت صورة أولى للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأمل "أمازون" من خلال مشروعها القائم حول رواية تولكين التي نقلت إلى السينما في ثلاثة أفلام في مطلع الألفية أن تتقدّم في الحرب الضروس التي تدور رحاها بين منصتها للبثّ التدفقي "برايم" و"نتفليكس" و"ديزني" على وجه الخصوص.

وكانت المجموعة العملاقة التي أسسها جيف بيزوس قد اشترت في أواخر مايو/ أيار الاستوديو الهوليوودي الشهير "ميترو-غولدوين-ماير" في مقابل 8,45 مليار دولار، ما سمح لها بإثراء محفظتها بأعمال شهيرة، مثل جيمس بوند و"روكي" و"ذي سايلنس أوف ذي لامز".