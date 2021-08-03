تامر حسني ينهي الخلاف بين دياب ونصر محروس ويكشف تفاصيل الصلح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إستطاع النجم المصري تامر حسني إنهاء الخلاف بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس، والذي كان قد إشتعل بينهما بسبب عقد دياب الذي ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.

وظهر حسني في فيديو مع دياب ومحروس بثه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وكشف فيه عن تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائي لعقد المطرب دياب.

وقال تامر في الفيديو: “الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس”.

أضاف: “تم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب، ودي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكرا أستاذ نصر شكرا إنك كبرتلي ومردتليش طلبي ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس”.

وقال نصر محروس: “أنا اللي بشكرك يا تامر وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ لي، وبأفتخر بيك كأكبر فنان في جيلك. أنا ما أقدرش يا تامر أرفضلك طلب وطبعا دياب أخويا الصغير اللي بأتمنى له كل خير ونجاح”.