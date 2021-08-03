كيف ستحتفل ميغان ماركل في يوم ميلادها الأربعين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: الأربعاء 4 أغسطس سيوافق يوم ميلاد دوقة ساسكس “ميغان ماركل” الـ40، وبهذه المناسبة كشفت مصادر قريبة من الزوجين عن الشكل الذي سيبدو عليه الإحتفال خاصًة بعد أن خففت ولاية كاليفورنيا – حيث مسكن الزوجين – قيود COVID.

تخطط “ميغان” للاحتفال بيوم ميلادها في المنزل مع زوجها الأمير “هاري” البالغ من العمر 36 عامًا، وأصدقائهما في قصر مونتيسيتو، حيث يقع مقر عائلة ساسكس في كاليفورنيا منذ تنحيهما الملكي العام الماضي، وهما جيران مع مجموعة من المشاهير بما في ذلك صديقتهم المقربة “أوبرا وينفري”، حسبما قال مصدر لصحيفة The Mirror.

وقد استعانت “ميغان” بأكبر منظم حفلات زفاف ومناسبات المشاهير ويُدعى “كولين كوي” لتنظيم حفلة يوم ميلادها، بعد أن رشحته لها “أوبرا”، حسبما زعم المصدر.

قال أحد المطلعين لموقع “ميرور”: “ميغان تريد تجمعًا صغيرًا. تمت دعوة حوالي 65 شخصًا، أقرب أصدقائها وعائلتها هي و”هاري”. “أوبرا” رشحت لها “كولين”، وأخبرتها أنه” دائمًا يقيم حفلات رائعة”.

كما يُعتقد أن “هاري” قد طلب كعكة لزوجته من مخبز محلي Posies & Sugar، والذي يصنع الكعك بشكل بسيط مزين بالورود.

سيتمكن الضيوف من تناول وجبة خفيفة مع الأطعمة والمشروبات من مصادر محلية. وسيكون الحدث متوافقًا مع قواعد Covid في كاليفورنيا بعد أن خففت الولاية القيود.