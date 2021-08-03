ويل سميث ينافس على جائزة الأوسكار في King Richard

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم الأمريكي ويل سميث عن إعتزامه للترشح لجوائز الأوسكار لهذا العام مع فيلم King Richard، وهو دراما سيرة ذاتية ورياضية عن صعود أسطورتي التنس الأختين “فينوس ويليامز” و”سيرينا ويليامز”، والتي رواها من منظور والدهما “ريتشارد”.

من إخراج “رينالدو ماركوس جرين” وكتابة “زاك بالين”، ظهر المقطع الدعائي الأول لفيلم Warner Bros و HBO Max؛ King Richard، حيث يلعب “ويل سميث” دور البطولة كوالد الأختين، في خروج عن العمل الشاق الذي اشتهر به، حيث لا يتوافق King Richard مع نمط الأفلام التي ظهر بها النجم.

يركز المقطع الدعائي على دور “ريتشارد ويليامز” في حياة ابنتيه ومنحه لهما حياة أفضل من تلك التي عاشها. كان يريدهما أن يكونا أطباء ومحامين ونجوم رياضيين.

يقول “ريتشارد” في أحد المشاهد: “لقد كتبت خطة من 78 صفحة لحياتهما المهنية بأكملها قبل أن تولدا”.

وتشارك “الملك ريتشارد” البطولة النجمة “أونجانو إليس” في دور “أوراسين برايس” والدة الأختين، و”سانية سيدني” و”ديمي سينجلتون” في دور “فينوس” و”سيرينا”. كما يشمل طاقم الممثلين الداعمين “جون بيرثال”، “ديلان ماكديرموت” و”توني جولدوين”.

ومن المتوقع أن يصل الفيلم إلى دور العرض وعلى HBO Max في الولايات المتحدة يوم 19 نوفمبر.