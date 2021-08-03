تيم حسن.. هل ينافس بـ”الهيبة 5″ في رمضان 2022؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتابع النجم السوري تيم حسن وفريق مسلسل الهيبة تصوير مشاهد العمل في عدد من مناطق لبنان حيث أنجزوا قسماً كبيراً من العمل الذي يتكتم صناعه حول تفاصيله بشكل كبير .

وازدادت التساؤلات حول ما إذا كان “الهيبة” هو العمل الذي سينافس به النجم السوري في رمضان 2022 في ظل عدم تحديد موعد لعرض العمل من قبل المنتج صادق الصباح بشكل علني .

بدوره أكد الصبّاح في تصريحات صحفية أن ” الهيبة 5 ” لن يكون في السباق الرمضاني 2022 بل سيعرض على الشاشة بين شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين .

ووعد الصباح جمهور المسلسل بأنه سيكون على سوية عالية جداً كما اعتاده الجمهور .

وكان هذا الجزء شهد انضمام النجم عبد المنعم عمايري بشخصية ” وديع ” الذي سيكون نداً لجبل في العمل.

وعن تواجد النجم تيم حسن في عمل آخر لرمضان 2022 اكتفى الصباح بالقول ” الله كريم” في إشارة مبطنة إلى أن تيم لن يغيب عن منافسات رمضان كما حدث في العام السابق .

وكان المنتج صادق الصباح قد كشف في تصريحات سابقة أن تيم لن يغيب عن المنافسات الرمضانية كما حدث في الموسم الماضي .