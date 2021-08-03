عبد المجيد عبد الله “عيده عيدين”.. ألبوم “عالم موازي” يبصر النور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “روتانا” – للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله الجديد “عالم موازي”، اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع ذكرى يوم ميلاده 3 أغسطس.

ويضم ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد 22 أغنية، وحمل اسم أغنية “عالم موازي” من كلمات واحد وألحان طارق محمد، والأغاني التي طرحت في الألبوم هي: “عالم موازي”، “لا تعاتب”، “من متى”، “مثل ما كان”، “يوم مر اسمي”، “أعتذر لك”، “ابكتبله”، “مشكور”، “يا ابن الاوادم”، “لا زعلت”، “أول حكايتنا”، “سامح الله”، “لمحته”، “إبك عنّي”، “قدمت لي”، “ملل حُبك”، “تهددني”، “أنت فاهم”، “الحال حالك”، “غصون الشجر”، “مع السلامة”، و”يا صبر”.

وأوضح سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، أنه تم اختيار الثلاثاء، 3 أغسطس 2021 موعدًا لطرح ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله احتفاءًا بذكرى يوم ميلاده.

ويتعاون الفنان عبد المجيد عبد الله في ألبومه الجديد مع نخبة من أبرز الشعراء المعروفين في الساحة على رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ، واحد، تركي، فهد المساعد، سعود البابطين، الجادل، والعالية.

في حين سجل عدد من الملحنين المميزين حضورهم في أعمال ألبوم “عالم موازي” وأبرزهم: ياسر بوعلي، مبهم، وطارق محمد.