مُعجبة تطلب الزواج من محمد الشرنوبي.. كيف ردّت زوجته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقّى محمد الشرنوبي سؤالاً من إحدى المتابعات عبر “إنستغرام”، وكان مضمونه “هل تريد زوجة ثانية؟”.

ولكنه ردّ عليها بأنه لا يريد زوجة أخرى، وأشار إلى حساب زوجته راندا رياض، وكتب: “هي كفاية عليّ”.

وأعادت راندا نشر ردّ الفنان الشاب على الفتاة، وذلك عبر خاصية القصص المصورة بـ”إنستغرام”، ووضعت أغنية “يانا يا مفيش” لتامر حسني.

وكان الشرنوبي قد أعلن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “إيه اللذاذة دي”، من ألحانه، وكلمات محمد يسري.

يذكر أن الفنان المصري كان قد شارك في مسلسل “حلوة الدنيا سكر” مع هنا الزاهد، كما ينتظر عرض فيلم “الجريمة” مع أحمد عز، ومنة شلبي.