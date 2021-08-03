بعد نجاح “ملوك الجدعنة”.. مصطفى شعبان يتعاقد على مسلسل جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع المنتج كامل أبو علي، على تقديم بعض الأعمال الفنية، منها مسلسل “هو وهي وهم” من بطولة الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2022.

وكتب الفنان المصري، عبر “فايسبوك”: “الحمد لله، سعيد بالتعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وألباتروس للإنتاج الفني على بطولة مسلسل ⁧‫”هو وهي وهم‬”⁩ لرمضان 2022، سيناريو وحوار شيرين، وخالد دياب، وإخراج خالد دياب”.

وحضر التوقيع كل من حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وكامل أبو علي رئيس شركة الباتروس.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع شعبان بعد نجاحه في آخر أعماله، حيث قدّم في رمضان الماضي مسلسل “ملوك الجدعنة”.

وشارك في بطولته: عمرو سعد، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، وليد فواز، ورانيا يوسف، تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور حوادثه في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع أصحاب النفوذ.