أحلام تغيب عن مواقع التواصل: “أستودعكم الله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة الإماراتية أحلام غيابها مدة شهر عن شبكات التواصل الاجتماعي والنشاطات الفنية، من أجل قضاء إجازة تستعد خلالها لموسم جديد حافل وفق ما وعدت جمهورها.

وقالت أحلام في منشورات عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: “مساء الخير أحبائي. قررّت أخذ إجازة قصيرة لمدة شهر أقضيه في الراحة والاستجمام قبل بدء موسم حافل بإذن الله في بداية شهر أيلول (سبتمبر)”.

وأضافت: “اللهم اني استودعتك نفسي وذريّتي ومن معي، فاحفظنا بحفظك وأمانك… استودعتكم الله”.

ويُذكر أن أحلام تعيش فترة من النجاح الكبير منذ طرحها ألبومها الجديد “فدوة عيونك”، والذي شهد سابقة بتصوير 25 كليباً، ضمن 25 فكرة مختلفة عن بعضها البعض تطلبت تغيير أحلام إطلالتها في كلّ كليب على اختلاف فكرة الأغنية والرؤية التي اختارها المخرج حسن غدار للتنفيذ.

وتضمن الألبوم أغاني: “فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا آدمي حس، دفتر وممحاة، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك” وسواها.