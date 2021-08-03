أديل تخرج مع حبيبها الجديد في موعد مزدوج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت المغنية البريطانية أديل مع حبيبها الجديد الوكيل الرياضي ريتش بول في موعد مزدوج مع نجم الدوري الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس وزوجته سافانا.

وانضم إلى الثنائي لاحقاً لاعب كرة السلة راسل ويستبروك وزوجته نينا إيرل أثناء تناول العشاء في بيفرلي هيلز يوم الجمعة الماضي، وفق موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واختارت أديل مظهراً غير رسمي حيث ارتدت بدلة رياضية سوداء وكحلية وسترة جلدية طويلة وحملت حقيبة من “لويس فيتون”.

ويقال إن علاقة الثنائي تتطور بعد أشهر من انتشار خبر ارتباطهما وإصرار أديل على أن لا شيء جدياً يجمعهما. ويُعتقد أن أديل وريتش قد أكدا ارتباطهما الأسبوع الماضي، عندما شوهدا وهما يتوجهان لتناول العشاء في مطعم شهير في مدينة نيويورك.

والتقطت صور تظهر ريتش وهو يضع ذراعيه حول المغنية. وجاء ذلك بعد أن بدا الثنائي أيضاً مرتاحاً للغاية في وقت مبكر من تموز (يوليو) أثناء مشاهدة مباراة نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين في أريزونا.

وقال مصدر لصحيفة “ذا صن” في ذلك الوقت: “غالباً ما نراهما مع أناسٍ آخرين لكن من الواضح أنهما يتصرفان كثنائي”.

وعلى غرار أديل، يحقق ريتش نجاحات مبهرة في مجال عمله. ففي عام 2020 الماضي، احتل المركز التاسع في قائمة فوربس لأقوى 10 وكلاء رياضيين في العالم. وهو وكيل للعديد من نجوم كرة السلة البارزين من بينهم ليبرون جايمس، أنتوني ديفيس، وبن سيمونز.

والجدير ذكره أن أديل قد أنهت زواجها من سيمون كونيكي في آذار (مارس) الماضي ويتشارك كلاهما في حضانة ابنهما أنجيلو البالغ من العمر ثمانية أعوام.