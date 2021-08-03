سمية الخشاب تثير جدلا في مصر.. ماذا فعلت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتواصل الفنانة المصرية سمية الخشاب مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، وترد بنفسها على تعليقات الجمهور.

وتعرضت سمية الخشاب مؤخرا لموجة من الانتقادات، بعد قيامها بنشر مجموعة من أحدث صورها، إذ وصف المتابعون الإطلالات الأخيرة لسمية الخشاب بالجريئة.

وفي واحدة من هذه الإطلالات ظهرت في صور جريئة وهي ترتدي "روب"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.. وأرفقت الصور بتعليق قائلة: "أعظم رصيد المرأة هو جمالها".

واعتمدت سمية الخشاب على المكياج الصاخب، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها ومرتدية حذاء "كعب عالي" أبيض اللون، مما تسببت في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أثارت النجمة سمية الخشاب الجدل بجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها، وهي ترتدي روبًا باللون الأبيض، وعلقت قائلة: "الجمال الحقيقي أن تكون صادقًا مع نفسك”.





وكانت سمية الخشاب تصدرت مؤشر البحث عبر جوجل، بعد نشرها صور وهي في حمام السباحة، وسط البرتقال، وبدون ملابس، الأمر الذي وضعها في مرمى الانتقاد واللوم.



