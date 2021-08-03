شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير أول مشاهد فيلم "مربع برمودا" للمخرج طارق رفعت.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج طارق رفعت لـ"الخليج 365"، أنه سيبدأ تصوير أول مشاهد فيلم "مربع برمودا" في أحد الديكورات المخصصة للعمل، والذى يشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وشيرين رضا وسوسن بدر وهنا شيحة وبيومى فؤاد ومحمد جمعة، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج عاطف كامل، معربا عن سعادته بالعمل الذي ينتمى إلى طبيعة الأفلام الكوميدية.

وكانت آخر أعمال المخرج طارق رفعت حكاية "ست الهوانم" للنجمة ليلى علوى، وهى ثالث حكايات مسلسل "زى القمر" والحكاية تأليف شهيرة سلام وإخراج طارق رفعت، وشارك في بطولتها ليلى علوى ومجدى كامل، أمير شاهين، ضياء عبد الخالق، صبرى عبد المنعم، وعدد من الفنانين الشباب .

ويعرض حاليًا للفنان مصطفى خاطر فيلم "العارف" في السينمات من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.