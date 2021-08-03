النجوم الأتراك يناشدون العالم مساعدة تركيا: “أُهلكنا ودُمّرنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تضامَن نجوم تركيا مع الحرائق التي طاولت بلادهم، وأطلقوا حملة ناشدوا فيها العالم عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إرسال طائرات نفّاثة محمّلة بالماء للمساعدة في إطفاء الحرائق.

ونشر النجوم عبر حساباتهم رسالة استغاثة موحّدة جاء فيها: “إنني أنادي كلّ الدول التي يمكنها مساعدتنا. لقد أُهلكنا ودُمّرنا بإجمالي 112 حريقاً لا يمكننا إيقافها ولا تزال مستمرة وقوية للغاية. ليس لدينا ما يكفي من طائرات مكافحة الحرائق لإيقافها”.

وخرجت الحرائق عن السيطرة، إذ وصلت إلى أماكن سياحية ومأهولة بالسكان ونتج عنها 8 وفيات. والتهمت النيران عشرات المنازل والحقول والإصطبلات في قرى عديدة، ولا تزال السلطات تحاول السيطرة على حرائق الغابات.