رسالة إليسا لـ جمهورها بعد وصول "نفسي أقوله" لـ100 مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعربت النجمة اللبنانية إليسا، عن سعادتها بوصول أغنيتها "نفسي أقوله" لـ100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "بأيام قليلة رفعتوا التحدي ووصلت (نفسي أقوله) لأكثر من ١٠٠ مليون استماع.. أنتوا أحلى وأقوى فانز بالعالم كله.. بحبكن كتير".

وكانت إليسا احتفلت بمرور عام على صدور ألبوم "صاحبة رأي"، حيث تم طرحه رسميا في الأسواق يوم 1 أغسطس 2020.

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "من سنة مثل اليوم كنا عم نحتفل بصدور ألبوم صاحبة رأي.. ما كنا عارفين بالمجزرة اللي رح تصير بعد كم يوم، وما نعود قادرين نحتفل ونسمع موسيقى بس أكيد بيبقى من أجمل أعمالي وأقربها لقلبي وقلبكن.. بحبكن.. ذكرى صاحبة رأي".

وأضافت: "حتى لو ألبوم صاحبة رأي ما أخد حقه بسبب الظروف رح يضل موجود بالأرشيف ورح تبقى الموسيقى الشيء الحلو اللي بيجمعنا واللغة الوحيدة اللي منحكيا كلنا".