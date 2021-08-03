شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "200 جنيه" يعودون للتصوير داخل الحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أبطال فيلم "200 جنيه"، للتصوير مرة أخرى بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى فى الديكور الخاص بالعمل بمنطقة الحزام الأخضر، للانتهاء منه تمهيدًا لطرحه فى أغسطس الجارى.

وكان صناع فيلم "200 جنيه" أعلنوا عن بدء عرضه بدور العرض يوم 18 أغسطس المقبل، على أن يقام عرض خاص للفيلم بحضور أبطاله يوم 17 في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

ويواصل المخرج محمد أمين عملية مونتاج الفيلم دخل أحد أستوديوهات بالمهندسين، وطرحت الشركة المنتجة أفيش دعائى مبدئى للفيلم عبارة عن ورقة مالية فئة المائتين جنيه.

فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

ويعتمد فيلم "200 جنيه، على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.