فنان مصري مثير للجدل.. تعرض للنقد والمحاربة منذ بدايته وحتى تصريحاته الأخيرة التى تصدرت مواقع التواصل.. ركز جيداً وأكتشف من هو؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى عمر المراهقة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في منتصف مرحلة المراهقة، وتفاعل عدد كبير من الجمهور ومتابعي الفنان مع تلك الصورة النادرة بشكلٍ لافت.

أنه مؤدي المهرجانات الشعبية ”حمو بيكا” الذي اشتهر بالفترة الأخيرة، وتعرض للكثير من النقد والمحاربة، بالرغم من حصوله على عدد كبير من المتابعين وتحقيقه شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي. والذي تداولت مواقع التواصل صورة قديمة من مراهقته قبل الشهرة، تزامنًا مع تصدرة «الترند» ولاحظ الجمهور أن شكله لم يتغير منذ تلك المرحلة حتى الآن.

حمو بيكا في سن المراهقة

نرشح لك – حمو بيكا ليس الأول.. فنانون اعترفوا بتعاطي المخدرات والمشروبات الروحية

هذا وقد تصدر الفنان الشعبي حمو بيكا التريند علي مواقع التواصل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تصريحاته الاخيرة، حيث قال بيكا إنه لا يتناول المخدرات كما يردد البعض، ولكنه يشرب الخمر بين حين وآخر… وتابع: «ما فيش حد في مصر مبيشربش ويسكي».

وأضاف حمو بيكا خلال لقاء على قناة «الحدث اليوم»:«أنا بقالي فترة كبيرة مبشربش أي حاجة بسبب معدتي بايظة خالص، بقالي 3 شهور مبطلها، وحتى لما كنت بشرب مش دايمًا على طول، كل عشرين يوم في مناسبة مثلا، أنا بنصح الناس متقربلهاش عشان هتسبب مشاكل في المعدة عندهم».

وكشف حمو بيكا عن إصابته بمرض مناعي يجعل جسده يهاجم كل ما يدخل له ويهاجم أعضاء جسده، وتابع :«عندي المناعة زيادة ..وعندي مرض، فبتهاجم أي حاجة، أنا مريض مرض مناعة من زمان، والزعل وحش عليا».

ومؤخرا، أخلت النيابة العامة بالإسكندرية سبيل حمو بيكا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بعد ارتكابه 5 مخالفات مرورية بسيارته.

وفَور إِطلاق سراح بيكا وَجّه كَلِمة مُقتَضبة لجمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصي على انستجرام، أكد فيها على استمراره بوجود محبيه وجمهوره، مع نشر صورة جديدة له علق عليها قائلاً: «طول ما إخواتي وجمهوري معايا هفضل أفرّح الناس».

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت