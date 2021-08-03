كانت شابة فاتنة الجمال… صور نادرة من حفل زفاف نهال عنبر علي هذا الفنان الشهير – (شاهدها هنا)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - تداولت صور قديمه من زمن الفن الجميل لحفل زفاف الفنانه نهال عنبر وزوجها الموسيقار عازف الاورج الشهير مجدي الحسيني، أحدهم جمعت اهل الفن والموسيقي، حيث ظهر في الحفل الفنان الراحل عازف الجيتار الاشهر عمر خورشيد وزوجته والفنان عازف الاورج هاني مهنا، كما حرصت الفنانه الراحله الشحروره صباح علي مشاركتهم الفرحه والتقاط الصور.

يُذكر ان الفنانه نهال عنبر الفنان تزوجت من الفنان مجدي الحسيني، ثم انفصلا بعد أن انجبا إبنهما الفنان الواعد حسام الحسيني الذي بدأ حياته الفنية كمغني راب ثم شارك النجم تامر حسني في فيلم عمر وسلمى 3، وقد اشتهر من خلال فيلم (نور عيني) كما انه شارك والدته بفيلم المصلحة. وتعاون مع النجم محمد رمضان حيث أخرج له أشهر كليباته الغنائية مثل “نمبر ون”.

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هذا وقد كشفت الفنانة نهال عنبر سبب غيابها المتكرر عن المدرسة في مرحلة الطفولة، موضحةً أن مرضها منعها من الانتظام في الحضور في السنوات الأولى من التعليم.

وقالت في برنامج “راجل و2 ستات”، الذي تقدّمه بمشاركة هيدي كرم وشريهان أبو الحسن على قناة ON، إن حرارتها كانت تصل الى الـ 40 درجة في أغلب الأوقات، وذلك بسبب التهاب اللوزتين، مما كان يمنعها من الذهاب الى المدرسة، واستمرت هكذا إلى أن خضعت بسنّ 13 عاماً لجراحة لاستئصالهما.

وأكدت نهال عنبر أنها بعدما استعادت عافيتها، لم تعد قادرة على الانتظام في الذهاب الى المدرسة، فكانت تختلق حججاً للغياب، لكن والدتها كانت تكتشف تلك الحيل، موضحةً أنها شربت مياهاً ساخنة ذات مرة قبل استخدام “ترمومتر” الحرارة، لكن والدتها طلبت منها الانتظار ثم قياسها مرة أخرى، فلمّا عرفت أنها ليست مريضة، أجبرتها على الذهاب الى المدرسة، كي لا تتمارض ثانيةً.

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