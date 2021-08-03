"شاهد" تطرح أول إعلان لمسلسل روبي "شقة 6" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

طرحت منصة "شاهد"، الإعلان الأول لمسلسل "شقة 6" للنجمة روبي، وكشفت موعد عرضه.

ونشرت المنصة، برومو المسلسل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "لكل بيت حكاية.. واللعنة في شقة ستة ملهاش نهاية.. شقة 6 مسلسل جديد ابتداءً من 19 أغسطس.. حصرياً عى شاهد vip".

مسلسلها "شقة 6" بطولة النجوم: روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، وملك قورة وغيرهم.

المسلسل سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.