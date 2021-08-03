علاقة الملك قسطنطين الثاني آخر ملوك اليونان مع الألعاب الأولمبية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:34 صباحاً - كان الملك "قسطنطين" - آخر ملوك اليونان بعد تنازله عن العرش عام 1973 – يمتلك قائمة طويلة من الاتصالات بالألعاب الأولمبية. فبصرف النظر عن كونه رياضيًا أولمبيًا وعضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية، فإن عائلته مليئة بالمنافسين الأولمبيين الآخرين.

"قسطنطين" هو حاليًا عضو فخري في اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) و كان عضوًا في لجنة الأكاديمية الأولمبية الدولية من 1967-1973، وانتهى وقته كعضو نشط في عام 1974.



ملك وملكة إسبانيا السابقان

الملكة مارجريت ملكة الدنمارك- الصورة من حساب البيت الملكي الدنماركي على إنستغرام



وبحسب موقع "Royal central"، كان "قسطنطين" وشقيقته ملكة إسبانيا السابقة "صوفيا" يتنافسان على اليونان في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1960 في روما، إيطاليا. كانت الأميرة "صوفيا" و"قسطنطين" ضمن فريق الإبحار اليوناني. في سن الـ 21 فقط، كانت "صوفيا" ضمن طاقم شقيقها، عضوة احتياطية لم تشارك بنشاط عندما تنافست في فئة الإبحار. وحصد الفريق اليوناني الميدالية الذهبية.

شارك صهره - ملك إسبانيا السابق - عندما كان حينها الأمير "خوان كارلوس"، في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1972 في ميونيخ، ألمانيا، حيث تنافس في فئة الإبحار. لم يحصل "خوان كارلوس" وطاقمه المكون من فردين آخرين على ميدالية، وانتهى الثلاثي في ​​المركز الخامس عشر.



الأميرة "كريستينا" بنت أخته "صوفيا"



"قسطنطين" لديه ابنة أخته "صوفيا" التي شاركت أيضاً في الألعاب الأولمبية. مثل والديها وخالها، شاركت "كريستينا"، في الإبحار في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بسيول عام 1988 لإسبانيا. تشرفت "كريستينا" بكونها حاملة علم إسبانيا في حفل الافتتاح، لكنها لم تظهر إلا في مسابقة تورنادو كلاس كبديل في آخر السباقات السبعة. لم يكن القارب قادرًا على الانتهاء، وانتهت إسبانيا في المركز العشرين.

وفي دورة الألعاب الأولمبية لعام 1996 في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، التقت "كريستينا" بزوجها، لاعب كرة اليد الأولمبي الإسباني "إيناكي أوردانغارين".



مشاركة ملك إسبانيا الحالي "فيليب"

ولي العهد فريدريك مع ابنيه- الصورة من حساب البيت الملكي الدنماركي على إنستغرام

كما شارك الأمير "فيليب" - آنذاك - في دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة عام 1992 ضمن فئة الإبحار. أنهى "فيليب" وفريقه المركز السادس. كان "فيليب"، مثل أخته قبله بأربع سنوات، حامل لواء إسبانيا في حفل الافتتاح.



آخر علاقة للمك بالألعاب الأوليمبية



كان آخر اتصال للألعاب الأولمبية للملك "قسطنطين" هو من خلال، ولي العهد الدنماركي، الأمير "فريدريك" - وهو ابن الملكة "مارجريت" ملكة الدنمارك، الشقيقة الكبرى لزوجة الملك "قسطنطين" الملكة "آن ماري".

كان ولي العهد "فريدريك" جزءًا من اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2009 ويحضر بانتظام الألعاب الأولمبية لتشجيع الرياضيين الدنماركيين. كان صاحب السمو الملكي عضوًا في لجنة الألعاب الأولمبية الشتوية الثالثة والعشرين في عام 2018 في بيونغ تشانغ. تم الاستشهاد بالمناصب الأخرى التي شغلها في اللجنة الأولمبية الدولية على موقع اللجنة الأولمبية الدولية مثل الرياضة للجميع، والبرنامج الأولمبي، والرياضة والبيئة، الرياضة والمجتمع النشط، التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثالثة للشباب في لوزان بسويسرا.

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