تابسي بانو تطفيء شمعة الـ34 في موقع تصوير فيلمها Blurr

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:34 صباحاً - فوجئت الممثلة الهندية "تابسي بانو" بزيارة شقيقتيها "شاجون" و"إيفانيا بانو" في موقع تصوير فيلمها الإنتاجي الأول Blurr، حيث احتفلت وسط مجموعات الفيلم بيوم ميلادها الـ34، وفقًا لما جاء بموقع "Bollywood Hungama".

تابسي بانو- الصورة من حسابها على إنستغرام





احتفالات وتهاني على إنستغرام

وقد شاركت "شاجون" الصورة على إنستغرام وعلقت عليها: "حدث في الوقت المناسب!"، بينما سرعان ما قام الممثل المشارك في العمل "غولشان ديفاياه" بتحميل مقطع فيديو على إنستغرام مع "تابسي" وعلق عليها: "يوم ميلاد سعيد."

فيلم Blurr- الصورة من حساب إيفانيا بانو على إنستغرام





قامت النجمة "تابسي بانو" أيضًا بتحميل صورة جميلة لها في يوم ميلادها على إنستغرام وهي تشاهد منظر شروق الشمس أمام الجبل، وكتبت: "كان الأسبوع الماضي صعبًا واختبارًا شدديدًا ولكن مع هذا الشروق، وهذا العام الجديد سأجمع قوتي مرة أخرى للتطلع إلى ما تخزِّنه لي الحياة."

Blurr

فيلم Blurr من إنتاج شركة Outsiders Films التابعة لـ"تابسي" ومن إخراج "أجاي باهل". يشارك "تابسي" في البطولة "غولشان ديفاياه".

وإلى جانب شركة Outsiders Films، تمتلك الممثلة أيضًا شركة تخطيط حفلات الزفاف وفريق تنس الريشة.

بعد الإنتهاء من فيلم Blurr، ستظهر "تابسي" بعد ذلك في الأفلام Looop Lapeta، Rashmi Rocket، DooBaaraa و Shabaash Mithu.

*منشور تابسي بانو على إنستغرام

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*منشور غولشان ديفاياه