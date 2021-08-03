ويل سميث يتنافس على جائزة الأوسكار في الدراما الرياضية King Richard

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:34 صباحاً - أعلن النجم الأمريكي "ويل سميث" عن إعتزامه للترشح لجوائز الأوسكار لهذا العام مع فيلم King Richard، وهو دراما سيرة ذاتية ورياضية عن صعود أسطورتي التنس الأختين "فينوس ويليامز" و"سيرينا ويليامز"، والتي رواها من منظور والدهما "ريتشارد".

ويل سميث في الفيلم- الصورة من حساب النجم على إنستغرام





دراما رياضية عن الأختين "فينوس ويليامز" و"سيرينا ويليامز"

من إخراج "رينالدو ماركوس جرين" وكتابة "زاك بالين"، ظهر المقطع الدعائي الأول لفيلم Warner Bros و HBO Max؛ King Richard، حيث يلعب "ويل سميث" دور البطولة كوالد الأختين، في خروج عن العمل الشاق الذي اشتهر به، حيث لا يتوافق King Richard مع نمط الأفلام التي ظهر بها النجم.

King Richard- الصورة من حساب ويل سميث على إنستغرام





يركز المقطع الدعائي على دور "ريتشارد ويليامز" في حياة ابنتيه ومنحه لهما حياة أفضل من تلك التي عاشها. كان يريدهما أن يكونا أطباء ومحامين ونجوم رياضيين.

يقول "ريتشارد" في أحد المشاهد: "لقد كتبت خطة من 78 صفحة لحياتهما المهنية بأكملها قبل أن تولدا".

نجوم الفيلم وعرضه

تشارك "الملك ريتشارد" البطولة النجمة "أونجانو إليس" في دور "أوراسين برايس" والدة الأختين، و"سانية سيدني" و"ديمي سينجلتون" في دور "فينوس" و"سيرينا". كما يشمل طاقم الممثلين الداعمين "جون بيرثال"، "ديلان ماكديرموت" و"توني جولدوين".

ومن المتوقع أن يصل الفيلم إلى دور العرض وعلى HBO Max في الولايات المتحدة يوم 19 نوفمبر.

سيرينا ويليامز- الصورة من حسابها على إنستغرام





الأسطورتان "سيرينا" و"فينوس ويليامز"

حصدت الأختين "سيرينا" و"فينوس" العديد من الألقاب والجوائز، فهما من أكثر لاعبي التنس تتويجًا في تاريخ الرياضة، بعد أن سيطرتا على اللعبة لأكثر من عقدين. لم تخسرا في نهائيات الجراند سلام إطلاقاً.

تعتبر "سيرينا" أسطورة داخل عالم التنس حيث تحمل معظم ألقاب كرة المضرب في الفردي والزوجي، والزوجي المختلط. تمتلك 38 لقب في الجراند سلام: 22 لقب بالفردي، 14 لقب بالزوجي، 2 بالزوجي المختلط.

فينوس ويليامز- الصورة من حسابها على إنستغرام



إحتلت المركز الرابع في قائمة اللاعبات الأكثر حصداً لألقاب الجراند سلام، كما أنها هى آخر لاعب احتفظت بألقاب الفردي الأربعة الكبرى (الولايات المتحدة المفتوحة، ويمبلدون ، بطولة فرنسا المفتوحة، بطولة بريطانيا المفتوحة).

"فينوس ويليامز" صاحبة أقوى إرسال بالنسبة للنساء، فازت بـ22 لقب جراند سلام منها 7 بطولات في الفردي و13 بطولة بزوجي السيدات وبطولتان في الزوجي المُختلط.

*المقطع الدعائي للفيلم