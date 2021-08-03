مودل روز ترقص على المسرح في حفل ستيف أوكي.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - شاركت الفاشينستا السعودية مودل روز متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه على المسرح من حفل الدي جي الأمريكي Steve Aoki.
وظهرت روز ، في الفيديو، وهي ترقص على المسرح أمام الجمهور وارفقته تعليق جاء فيه “شكراً لك Steve Aoki”.
وقد تعرضت روز لانتقادات من بعض متابيعها والذين وأطلقوا عدة تعليقات ساخرة كان منها “اقولك صايد جو الاجانب م انعرف اني عربي”.. وتابع آخر “تراك متأثره بالاجانب مره”..وجاء في تعليق أحدهم “هاذي مودل ولا رقاصة؟”.
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