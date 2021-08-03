بيومي فؤاد يتعرض لوعكة صحية ويفقد الوعي اثناء تواجده في الامارات

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - كشف الفنان المصري بيومي فؤاد عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، جعلته يفقد الوعي لمدة 48 ساعة، وذلك خلال زيارته إلى دولة الإمارات، موجهًا الشكر إلى السلطات الإماراتية على اهتمامهم به رغم عدم معرفة بعضهم بأنه فنان.

وقال بيومي، عبر حسابه على ”إنستغرام“: ”أنا متواجد حاليًا في دولة الإمارات العربية الشقيقة ومستمر لفترة قصيرة، أصبت بدور برد شديد جدًا من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة“.

وتابع: ”مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة) لدرجة إني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم“.

وأكد أن أجرى الفحوصات اللازمة للتأكد من كون الوعكة الصحية التي يمر بها إصابة بفيروس كورونا أم لا، موضحًا أنها لم تكن كورونا، ومع ذلك تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل السلطات الصحية.

ووجه الفنان المصري الشكر إلى دولة الإمارات، على الاهتمام الكبير الذ

ي حظي به أثناء فترة مرضه، متابعًا: ”ملحوظة في ناس من اللي اهتمت بحالتي الصحية متعرفش مين هو بيومي فؤاد.. بس يعرفوا إني ضيفهم.. شكرًا دولة الإمارات العربية الشقيقة“.

وحرص عدد من نجوم الفن على توجيه رسائل الدعم والاطمئنان على الحالة الصحية لبيومي فؤاد، حيث كتبت الفنانة ايتن عامر: “سلامتك يا حبيبنا

الامارات اخواتنا عمرهم ما يقصروا مع نجم النجوم كل الناس بتحبك

” أما الفنان محمد علاء فقد كتب ”ألف سلامة عليك“.