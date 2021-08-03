شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان قمرى تتعاون مع محمد صبحى للمرة الثانية فى "نجوم الظهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الفنانة جيهان قمري مع النجم محمد صبحى في مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر" التي ستعرض قريبًا علي مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل بالطريق الصحراوي، وتعد المرة الثانية التي تتعاون فيها جيهان قمري مع النجم الكبير محمد صبحي فقد سبق وتعاونت فى الجزء الأخير من "ونيس وأحفاده"، ولكنها المرة الأولي التي تقف أمامه علي خشبة المسرح بعدما انضمت لفرقته.

مسرحية "نجوم الظهر" تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط.

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.