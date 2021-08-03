عبد المجيد عبد الله يطرح “عالم موازي” وتركي آل الشيخ اول المهنئين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:46 صباحاً - طرح الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله ألبومه الجديد الذي يحمل عنان “عالم موازي”، والذي يعود به للمنافسة بعد غياب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التوتيوب.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/Abdulmajeed6531/status/1422326576432168966?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان المستشار تركي آل الشيخ اول المهنئين بطرح الالبوم الجديد حيث كتب في تغريدة: “اهنىء الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله بألبومه الرائع أبدعت وابدع ايضاً المبدع ياسر بوعلي بالالحان والاشراف… الساحة كانت تحتاج إلى مثل هذا الفن الراقي… شكراً مجيد شكراً ياسر بوعلي… للتميز عنوان”.

بدوره علق عبد المجيد عبدالله على تغريدة آل الشيخ قائلا “لاتنسى انت من المساهمين بابداعك فهذا الالبوم.. شكراً ابوناصر”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/Abdulmajeed6531/status/1422342659709054979?ref_src=twsrc%5Etfw

تفاصيل ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد

وكان الفنان عبد المجيد عبد الله قد كشف تفاصيل الألبوم المكون من 21 أغنية مختلفة وذكر أساميها وفريق عمل كل أغنية في تغريدة له، والأغاني التي سوف يقدمها النجم السعودي الكبير في الألبوم هي: “عالم موازي، سامح الله، يابن الاوادم، لا تعاتب، أول حكايتنا، مشكور، غصون الشجر، إبك عني، ملل حبك، تهددني، مع السلامة، حالي، أنت فاهم، يوم مر اسمي، اعتذرلك، لا زعلت، من متى، يا صبر، مثل ما كان، لمحته، ابكتبله”.

ويتعاون عبد المجيد عبد الله مع مجموعة كبيرة من الكتاب ومن بينهم فهد المساعد وتركي وحسن عبد العزيز وأحمد الصانع وسعود البابطين وغيرهم، كما يتعاون مع عدد من أشهر الملحنين منهم طارق محمد وياسر بو علي ومبهم وغيرهم.

ويأتي الألبوم بعد عدة تأجيلات وبعد انتظار طويل من الجمهور لألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد، حيث كان آخر ألبوماته بعنوان “إسمعني” عام 2014 مع شركة روتانا، واكتفى بعده بطرح الأغاني المنفردة.