هذا الكليب لـ بيونسيه يتصدر قائمة أعظم 100 فيديو موسيقى فى كل العصور !

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:46 صباحاً - نالت النجمة العالمية بيونسيه لقباً جديداً ضمته لمسيرتها الفنية، حيث صنّفت مجلة “Rolling Stone” فيديو كليب أغنيتها “Formation” كأعظم فيديو موسيقي في كل العصور، إذ تصدر الكليب هذه القائمة.
وقد تم تصوير الأغنية عام 2016 وهو من إخراج ميلينا ماتسوكاس التي إستخدمت صوراً حية تتعلق بتاريخ وثقافة الأميركيين السود.
يشار إلى أن بيونسيه إحتلت مركزاً آخر في هذه القائمة، حيث احتل فيديو كليب أغنية “Single Ladies” المركز الثاني عشر.
يُذكر أن النجمة العالمية حطمت الرقم القياسي لعدد الجوائز التي تحصدها فنانة، بعد حصولها على جائزة في حفل غرامي الثالث والستين.
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