شاهد.. شمس تنفعل بعد وصفها بالعجوز: “الرجال حتى من الفضاء يدورون علي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:46 صباحاً - إنفعلت الفنانة شمس الكويتية خلال بث مباشر على احد ماقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصفتها احدى متابعاتها بــ”العجوز”، حيث تحدتها بأن تصبح مثل جمالها عندما تصل إلى عمرها.

وقالت “شمس الكويتية” في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في سناب شات : “حبيبتي أنا عجوز.. أوصلي عمري تكفين ووريني دعامية وجهك شلون توصلين عمري شلون يكون شكلك”.

وأضافت: “وريني كيف يتقاطعون عليكي الرجال، أنا حتى من الكواكب، حتى من الفضاء يدورون علي، أنا والله لو أحط في بالي أطلع لكم طلبات الزواج اللي تجيني على الخاص في كل أكونتاتي وربي تقولون شنو ما في غير هالمرأة كل العالم تبيها”.

وختمت “شمس الكويتية”، بقولها: “عيوني أوصلي عمري وخذي ربع اللي أنا فيه.. ما بقول شهرة ولا إني فنانة.. لا في إن أنا الله سبحانه أعطاني القبول”.

وقد اثار قول كلام شمس ان الرجال من الفضاء يبجثون عنها ويرغبون الزواج منها موجة من السخرية بعد تداول المقطع على شبكات التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “طبيعي المخلوقات الفضائيه تدور على اشباهها”.

كما انتقد كثيرون اعتبارها طلبات الزواج التي تصلها بالانجاز او الدليل على جمالها حيث كتبت احداهن “تشوفين طلبات الزواج إنجاز ؟ الحمدلله والشكر أحسب عندك شيء مخترعه شيء على الأقل قولي عجوز وسويت إنجاز مو فرحانه عشان كم خروف تقدم لك”.