صراع العشرة الكبار في أمريكا.. "جانجل كروز" يتصدّر شباك التذاكر

محمد الفلاح - صراع العشرة الكبار في أمريكا.. جانجل كروز يتصدر شباك التذاكر

الثلاثاء 3 أغسطس 2021

تصدّر فيلم المغامرات الجديد "جانجل كروز" من إنتاج شركة ديزني، إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في الأيام الأولى لعرضه.



وحصد الفيلم 34,2 مليون دولار، على ما ذكرت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

هذا الفيلم الذي تتركز أحداثه في خمسينيات القرن العشرين داخل مدينة ملاه، هو من بطولة إميلي بلانت ودواين جونسون إلى جانب الممثل البريطاني جاك وايتهول.

وأعقبه في المركز الثاني فيلم "ذي جرين نايت" الخيالي الذي تدور أحداثه في القرون الوسطى، إذ حصد 6,78 مليون دولار.

وحل ثالثاً فيلم "أولد"، متصدر ترتيب الأسبوع الماضي، مع 6,76 مليون دولار.

ويدور الفيلم من إنتاج "يونيفرسال" حول عائلة تُحاصَر على الشاطئ حيث يبدأ أفرادها في التقدم في السن بسرعة، وهو من بطولة جايل غارسيا برنال وفيكي كريبس.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم "بلاك ويدو"، أحدث أعمال الأبطال الخارقين لعالم "مارفل" من بطولة سكارليت جوهانسون، مع إيرادات بلغت 6,4 مليون دولار.

وتبعه في المركز الخامس الفيلم الجديد "ستيلووتر" من إنتاج "فوكوس فيتشرز" وبطولة مات ديمون في دور عامل نفط أمريكي يسافر إلى فرنسا لمساعدة ابنته إثر سجنها بسبب جريمة قتل تقول إنها لم ترتكبها. ونال الفيلم 5,1 مليون دولار.

وفي ما يلي المراكز الخمسة المتبقية في التصنيف:

6. "سبايس جام: إيه نيو ليجاسي" مع 4,3 مليون دولار.

7. "سنايك أيز" مع 4 ملايين دولار.

8. "إف 9: ذي فاست ساجا" مع 2,7 مليون دولار.

9. "إسكايب روم: تورنامنت أوف تشامبينز" مع 2,2 مليون دولار.

10. "بوس بايبي: فاميلي بيزنس" مع 1,3 مليون دولار.