شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل الـ 73.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنانة الراحل مديحة كامل التي ولدت فى مثل هذا اليوم 3 أغسطس، قبل أن تحظى بمسيرة فنية هائلة لعبت فيها مختلف الأدوار الفنية، وتركت بصمة في السينما المصرية على وجه الخصوص بقائمة من أهم الأعمال.

الفنانة مديحة كامل بعدما ولدت في مدينة الإسكندرية عام 1948 انتقلت عام 1962 إلى القاهرة، ثم التحقت بكلية الآداب في جامعة عين شمس خلال فترة الستينات التي شهدت ايضاً بداية مشوارها الفني بعام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما لم تقتصر بدايتها مع طريق الشهرة على السينما والمسرح وإنما بدأت أيضاً في عروض الأزياء.



مديحة كامل

تدرجت الفنانة الراحلة مديحة كامل في الأدوار الثانوية حتى حصلت علي دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم 30 يوم في السجن في أواخر ستينات القرن العشرين ثم اختفت بعد ذلك نحو عامين أو أكثر.

لم يمهد لها نجاح بطولتها أمام فريد شوقى طريق النجومية مثلما كانت تطمح، فاختفت بعدها لمدة عامين ثم عادت للعب أدوار البطولة الثانية في أفلام كثيرة حتى جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة مرة أخرى مع المخرج كمال الشيخ في فيلمه "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين لتنطلق بعد هذا الفيلم في عالم النجومية.



مديحة كامل 1

اعتزلت الفنانة مديحة كامل العمل في المجال الفني في أبريل 1992، وكان آخر أفلامها فيلم بوابة إبليس، لتفضل البقاء بعيدة عن الأنظار وتقضى ما تبقى من عمرها بعيداً عن الأضواء والشهرة التي حظت بها طوال حياتها.