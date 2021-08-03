شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد دنجوان السينما المصرية رشدى أباظة الـ95.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء 3 أغسطس مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل رشدى أباظة الـ 95، والذى حفر اسمه بأحرف من ذهب في ذاكرة السينما كأحد أبرز نجومها على مر التاريخ لما قدمه من أعمال وأدوار في غاية الأهمية عبر تركيبة مميزة وموهبة خاصة استمتع بها الدنجوان مثلما يحلو لمحبيه تلقيبه.



رشدى اباظة

كل ذلك بالإضافة إلى كاريزما تمتع بها رشدى اباظة، ربما لم يتمتع بها سواه أضفت إلى موهبته مميزات أخرى، وجعلته في قالب آخر من النجومية ومكانة أخرى من الصعوبة أن يصل لها ممثل آخر وفقاً لما قاله عن زملاءه أنفسهم.

كما تمكن الفنان رشدى اباظة خاصة مع تحقيقه المعادلة صعبة بعدما لعب كل الأدوار من تراجيديا لكوميديا إلى أدوار معقدة لعبها باقتدار حتى صار فتى الشاشة الأول والنجم الأبرز على مدار سنوات حياته.

وذلك عبر مجموعة من أبرز الأفلام للفنان الراحل رشدى أباظة مثل الرجل الثانى، غروب وشروق، صغيرة على الحب، الزوجة 13 وغيرها من الأعمال التي تعد من أهم أفلام السينما المصرية مشكلاً بها ثنائيات ناجحة مع نجمات مثل شادية وسعاد حسنى بعدما لاقت أعمالهم نجاحاً كبيراً.



رشدى اباظة

وبخصوص حياتة رشدى اباظة الخاصة فقد تزوج أكثر من زيجة منها الفنانة صباح وأطولها عمرًا زواجه من الفنانة سامية جمال، كما انجب ابنة وحيدة تزوجت من الفنان الراحل احمد دياب ولديه منها "ادهم" هو الحفيد الوحيد للفنان الراحل رشدى اباظة.

كان الفنان رشدي أباظة معروف بانتمائه لواحدة من أعرق العائلات المصرية ممثلة في عائلة الأباظية، كما اشتهر بثقافته الواسعة واجادته خمس لغات غير العربية وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والاسبانية، كما كان مرشحا لغزو السينما العالمية، وأن يسبق عمر الشريف إلى هوليوود ولكنه أضاع الفرصة.