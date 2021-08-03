"اللهم لا تدع فيها جرحا إلا داويته".. شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعو لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

دعا الفنان وائل عبدالعزيز، لشقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، بالشفاء العاجل.

ونشر وائل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة لشقيقته ومدون عليه دعاء: "يارب يا حنان يا منان، اللهم اشفي ياسمين عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقما، يارب اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم لا ترينا فيها بأسا ولا سوءا، اللهم عوضها خيرا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم أنك الشافي المعافي ونحن الذين لا نملك من الأمر شيئا إلا الدعاء، اللهم خذ بيدها، اللهم ارحها بعد التعب، اللهم لا تدع فيها جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته، اللهم خفف آلامها وعافها واعفوا عنها بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور يوم 17 يوليو الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وأعلن شقيقها وائل عبدالعزيز، يوم الأربعاء 21 يوليو الماضي، خروج ياسمين عبدالعزيز من غرفة العناية المركزة، ونقلها لغرفة عادية تحت الملاحظة.