رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: "الحمد لله على الابتلاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان رامي وحيد، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، عن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب رامي "الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا"، وانهالت التعليقات على منشوره، من جمهوره وأصدقائه متمنين له الشفاء العاجل.

جدير بالذكر أن الفنان رامي وحيد شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، كضيف شرف في مسلسل "موسى" تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، بطولة محمد رمضان، هبة مجدي، رياض الخولي، سمية الخشاب، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، محمد ريحان، صبري فواز، سيد رجب.

