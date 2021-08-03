بسمة بوسيل على البحر وملك زاهر أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

مصطفى حجاج

نشر المطرب مصطفى حجاج صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس أنيقة.

ملك زاهر

نشرت الفنانة ملك زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

أحمد مجدي

نشر الفنان أحمد مجدي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

بسمة بوسيل

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جمهورها، بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر.

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ساندي علي

نشرت المطربة ساندي علي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "لانش" وسط البحر.

علا الفارس

نشرت علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.