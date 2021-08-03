فن ومشاهير

"فقد الوعي 48 ساعة".. تفاصيل أزمة بيومي فؤاد الصحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن تعرضه لأزمة صحية خلال تواجده في دولة الإمارات، وقدّم لها الشكر للاهتمام الكبير بحالته.

وكتب فؤاد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم، أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة".

أضاف: "مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شوفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية - وزارة الصحة)، لدرجة أني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم مع تأكدهم أنها مش ".

اختتم: "ملحوظة في ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا إني ضيفهم، شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة".

ومن جانب آخر، يشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم "الإنس والنمس"، المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 4 أغسطس الجاري، مع النجوم: محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، وشريف دسوقي وغيرهم، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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