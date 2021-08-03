شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رامى وحيد بفيروس كورونا ويعلق: "الحمد لله على الابتلاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان رامى وحيد، بفيروس كورونا المستجد، وهو ما أعلنه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلى كورونا"





ويجسد الفنان رامى وحيد دور مدير بنك مرتشى خلال أحداث مسلسل "المماليك" بطولة بيومى فؤاد ورانيا يوسف، والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 60 حلقة، ويعكف على تصويره حالياً ، فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل المقرر عرضه قريباً .

مسلسل "المماليك"، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، رامي وحيد، محمد سليمان، نانسي صلاح، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.

وكان أخر ظهور للفنان رامى وحيد فى مسلسل موسى مع النجم محمد رمضان وشارك فى بطولته كل من الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

يذكر أن رامى وحيد شارك فى احدى حكايات مسلسل "ورا كل باب" الذى تم عرضه على قناة الحياة قبل شهر رمضان الماضى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.