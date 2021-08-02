سامو زين يحسم الجدل بشأن زواجه.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسم الفنان السوري، سامو زين، الجدل بشأن زواجه، الذي انتشر خلال الساعات الماضية بين رواد التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا يرغب في نشر حياته الشخصية للعلن.

وقال سامو زين، في منشور له عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، إنه استيقظ على تداول هذا الخبر، مبيناً أنه “شائعة”، ولا أساس له من الصحة، وعندما يصبح حقيقة سيعلنه للجمهور.

وكتب سامو زين، قائلاً: “مساء الخير أعتذر أولاً عن نشر أمور خاصة بي، ولكن أنا صحيت الصبح على مباركات وتهاني بمناسبة زواجي!!! اللي محصلش فحبيت إني أسبق قبل ما ينتشر الخبر ويبقى حقيقة مش موجودة”.

وتابع سامو زين: “وأعلن أني لست مرتبطاً بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها.. ربنا يبارك فيكم”.

يذكر أن سامو زين يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة “كينج الحب”، وذلك استعداداً لطرحها قريباً، كما يعمل على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف الجاري.