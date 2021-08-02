بلقيس تعلن عن رحلة عمل جديدة لها وتشوق الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت الفنانة الإماراتية، بلقيس فتحي، جمهورها ومتابعيها إلى رحلة عمل جديدة لها من داخل الطائرة.

ونشرت بلقيس في البداية عبر حسابها الخاص على تطبيق “سناب شات” صورة لها وهي داخل الطائرة، من دون أن تكشف وجهتها، ولم تذكر اسم العمل أو أي تفاصيل عنه. وعلقت قائلة: “بسم الله توكلت على الله رحلة عمل، وإن شاء الله اليوم، بقولكم على بعض الأخبار”.

وبعدها أعلنت بلقيس، عبر خاصية “ستوري” على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، عن إقامتها حفلة لها، في القاهرة يوم 8 أغسطس المقبل، برفقة المطربين عمرو كمال ورامي صبري، في نادي الجلاء بمحافظة القاهرة.

وفي وقت سابق، شوقت الفنانة الإماراتية متابعيها وجمهورها لعمل جديد لها، برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد.

وكانت بلقيس فتحي قد أعلنت نجاح فيديو كليب أغنيتها “جبار”، مؤكدة أنه حقق أرقاماً قياسية، حيث أعلنت عن تصدر “جبار” “ترند 1” في الإمارات وسلطنة عمان واليمن، كما دخل في “الترند” العالمي، وحل بالمرتبة الثامنة والعشرين.

وشاركت فتحي جمهورها مجموعة من الصور تضمنت كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “جبار”، والتي طرحتها قبل أيام وحققت نجاحاً ساحقاً وسط تفاعل واسع من الجمهور أوصلها إلى “الترند” العالمي، ومشاهدات اقتربت من 3 ملايين مشاهدة.

وذكرت أن الفيديو كليب أصبح “الترند” في بعض الدول العربية والخليج أيضًا، ويُعد رقم 13 بالترند العالمي في “يوتيوب”.