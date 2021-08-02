فايز السعيد يفجع في والده.. ونجوم الفن يواسونه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجع الفنان الإماراتي فايز السعيد في والده، الذي توفي مساء الأحد، بعد صراع مع المرض، وحرص عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي على مواساته وتقديم التعازي.

وأعلن السعيد عن وفاة والده عبر صفحته الرسمية على موقع “إنستغرام”، حيث نشر صورة سوداء، مكتوباً عليها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدي في ذمة الله.. اللهم ارحمه واغفر له”.

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن والمتابعين مع نبأ وفاة والد فايز السعيد، وحرصوا على تقديم واجب العزاء للفنان الإماراتي ومواساته في مصيبته، والدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة.

وكان الممثل والمنتج الدكتور حبيب غلوم في مقدمة الفنانين الذين قدموا التعازي إلى السعيد، حيث قال: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويصبر قلوبكم تعازينا القلبية الغالي”، وتابعت الفنانة هيفاء حسين: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. عظم الله أجرك يا خوي والله يرحمه ويغفر له ويصبركم يا رب”.

كما حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على نعي والد فايز السعيد أبرزهم: فيفي عبده، بلقيس، ناصف زيتون، نهى نبيل، لجين عمران، لطيفة، رؤى الصبان، عبود بوشهري، مصطفى الأغا، بدر الشعيبي، خالد المظفر، طارق العلي، هند رضا، هيا عبدالسلام، ديان كرزون، محمد الشعيبي، دنيا بطمة، وعبدالله بهمن، وغيرهم الكثير.

وكان فايز السعيد قد كشف عن تعرض والده لوعكة صحية، في بداية شهر يوليو الماضي، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها، مكتفياً بالدعاء لوالده بالشفاء، وطالب الجمهور بالدعوات لوالده.

ونشر فايز السعيد، عبر حسابه في “إنستغرام”، صوراً جمعته بوالده من مناسبات سابقة، معلقاً عليها بتمني الشفاء العاجل لوالده، فكتب: “اللهم اشفِ والدي وحبيبي وسندنا وتاج راسي شفاء لا يغادر سقماً يا رب العالمين.. دعواتكم أحبتي لأبوي”.