جان يمان في مرمى الانتقاد بسبب استعراض جسده متجاهلاً حرائق تركيا

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: شنّ الممثل تولغا قوليتش هجوماً غير مباشر على زميله الممثل جان يمان، بعد نشر الأخير صورة عبر حسابه في “إنستغرام” ظهر فيها شبه عارٍ، بينما يتضامن العالم مع تركيا بعد الحرائق الكبيرة التي اجتاحتها.

ولم يذكر تولغا اسم يمان، لكنّ المواقع التركية والمتابعين أكدوا أنّ المقصود من كلام تولغا جان يمان، إذ كتب عبر حسابه في “تويتر”: “يا أخ، بدلاً من أن تستمر بنشر صورك وأنت عار تستعرض فيها عضلاتك وتبحث عن الإعجابات والتفاعل، انشر على الأقلّ قائمة الحاجات”، مضيفاً: “على الأقلّ انشر أيّ شيء. حسناً، أنت أوسم رجل وصاحب أفضل جسد، لكن أرجوك انشر شيئاً عن الموضوع (أي الحرائق)”.

وأكمل تولغا هجومه قائلاً: “أخانا الذي لا يستحق، الذي حصل على ملايين المتابعين، لا تدعني أذكر اسمك الآن أمام الجميع وإلّا أطلقتَ عليّ معجبيك ذوي الـ 12 و13 عاماً ليهاجمونني”. وختم قائلاً: “لتكن لك فائدة في هذه الدنيا يا هذا”.