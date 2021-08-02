تونس تؤجل مهرجاني قرطاج وحمامات الدوليين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الثقافة التونسية تأجيل الدورتين 56 من مهرجاني قرطاج والحمامات الدّوليّين في إطار متابعة تطبيق مقتضيات الأمر الرئاسي المتعلّق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة كوفيد 19.

وأكدت الوزارة في بيان لها إعداد برمجة ثقافية وفنّية متنوعة خارج إطار المهرجانين تجمع عددا مهما من الأسماء الفنية والعروض التونسية التي ستقدم في مستهلّ الموسم الثقافي الجديد وذلك مع مراعاة تطوّرات الوضع الصحّي.



وأضافت أنه ستتم مواصلة التنسيق مع مصالح وزارة المالية قصد التعجيل بتنفيذ جملة من الإجراءات الاجتماعية المرافقة للفنانين والمبدعين والمشتغلين في المجال الثقافي عموما في ظلّ جائحة كورونا.

وأكدت أنه سيقع تنظيم لقاء افتراضي خلال الأيام المقبلة بمشاركة الفنانين والمبدعين والفاعلين في المجال الثقافي للنّظر في الإجراءات الإضافيّة التي سيقع اعتمادها لمساعدة الفاعلين الثقافيين وتخفيف وطأة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على الميدان الثقافي جرّاء تواصل تداعيات الجائحة.

وكانت إدارة مهرجان قرطاج الدولي في تونس أعلنت تأجيل موعد انطلاق دورته الـ56 إلى شهر أغسطس/آب عوض عن بداية شهر يوليو/تموز.

وسبق أن أعلنت هيئة مهرجان الحمامات الدولي تأجيل الدورة 56 للمهرجان التي كانت مقررة من 10 يوليو/تموز إلى 14 أغسطس/آب، إلى شهر أغسطس/آب.

