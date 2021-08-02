شكرا لقرائتكم خبر عن من "ضل راجل" لـ "الديب".. ياسر جلال من الدراما الاجتماعية لجرعة مكثفة من الرعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم ياسر جلال في مسلسله الجديد "الديب"، أمام عمل مختلف وجديد عليه ويعتمد على التيمة الفنية الحديثة أو التي انتشرت في عدد من الأعمال خلال الفترة الحالية، والتي تدور حول الرعب والإثارة، حيث لفت النجم ياسر جلال النظر إليه على مدار اليومين الماضيين، بظهوره بشكل مختلف وغريب من خلال برومو مسلسل "الديب" والمكون من 8 حلقات، ليثبت قدرته علي التنوع بين الدراما والأكشن والرعب.

ويمثل الشكل الذي ظهر به النجم ياسر جلال في برومو مسلسل "الديب" نقلة نوعية في أعماله التي عرف بها بين الأكشن والدراما، إذ أظهر البرومو "جلال" وهو يجلس على كرسى ويتحول إلى ذئب تخرج مخالبه من يده، وتتضخم رجله، وتبرز فقرات ظهره، ويغطيه الشعر، كما أنه تخلى عن لحيته التى اعتاد الظهور بها فى أعماله السابقة، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.

ويقتحم ياسر جلال منطقة الرعب بعد تألقه ونجاحه خلال السنوات الماضية من خلال عدة أعمال غلب عليها طابع الدراما والأكشن، أخرها مسلسل "ضل راجل"، الذي دارت أحداثه حول جلال الذى يجسد دور مدرس ألعاب من منطقة شعبية، ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها، وتتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني خاصة بعدما علم بأن ابنته حامل وأن والد الجنين هو الذى حاول إجهاضها، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ، وتنقلب حياته رأسا علي عقب.

مسلسل "ضل راجل" من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.