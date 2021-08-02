شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تطرح أحدث أغنياتها "أمك وأبوك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة روبى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أمك وأبوك"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات

وتستعد روبي لإحياء حفل غنائي، الجمعة 6 أغسطس المقبل، في مدينة العلمين الجديدة، والتي ستقدم خلاله أشهر وأحدث أغنياتها، ويعد هذا الحفل الثانى الذى تحييه روبى خلال الصيف الجارى بعدما أحيت حفلاً يوم 16 يوليو الجارى بالساحل الشمالى، وأشعلت روبى الحفل برقصها على أشهر أغانيها.

وتعاقدت روبى قبل أيام على مينى ألبوم لصيف 2021، يضم 5 أغنيات يتم طرحها على فترات متباعدة، على أن تكون الأغنية الأولى بعنوان "على سهوة"، والتي سيتم طرحها يوم 5 أغسطس المقبل، من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل، كما تتعاون في باقى الأغانى مع الشعراء مصطفي حسن وصابر كمال، والملحنين بلال سرور ومحمد حمزة ومحمد يحيي، والموزعين أحمد عادل وأمين نبيل وهاني يعقوب وأحمد إبراهيم.

وتنتظر روبى عرض مسلسلها "شقة 6" يوم 1 أغسطس المقبل، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.