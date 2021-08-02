شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. تعرف على موعد طرح مسلسل Lord of the Rings والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أمازون منذ قليل، عن الموعد الرسمي لطرح الموسم الأول من مسلسلها المقبل Lord of the Rings، بعد طول انتظار وعملية تصوير استمرت لعشرات الشهور، اضطر القائمون على المسلسل تأجيل الكثير من عمليات التصوير بسبب جائحة كورونا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، أن الموعد الرسمي لطرح الموسم الأول من سلسلة Lord of the Rings، سيكون بالتحديد يوم 2 سبتمبر عام 2022، على أن تعرض الحلقات أسبوعيًا عبر المنصة الشهيرة أمازون.



اول صورة من مسلسل Lord of the Rings

وأضاف التقرير أن عملية التصوير انتهت منذ ساعات في نيوزيلندا، لتعلن بعدها بقليل أمازون عن توقيت عرض الموسم الأول بالكشف عن صور من الموسم الأول للسلسلة التي تم تصويرها بميزانية تخطت الـ 500 مليون دولار.

وكشف التقرير عن أن حبكة المسلسل حتى الآن لا يعلم عنها سوي القليل، ومن المقرر ان يسرد العصر الثاني من الرواية، قبل آلاف السنين من أحداث "سيد الخواتم"، مستعيناً بروايات "الهوبيت". ويضم المسلسل مجموعة من الشخصيات المألوفة والجديدة، وهم يواجهون عودة ظهور الشر الذي كان يخشى منذ فترة طويلة إلى ميدل إيرث.