شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد مع رانيا يوسف اليوم فى شبرامنت بسبب "الآنسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف أبطال الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، تصوير مشاهدهم اليوم الإثنين فى أحد أستوديوهات شبرامنت، وجمعت المشاهد بين أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف، وعدد آخر من الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، هبة داغر، بسنت النبراوى، نيرة عارف، سمر علام، هانى ابراهيم وإخراج وائل فرج.

ويستكمل أحداث الجزء الرابع حول فرح - أسماء ابو اليزيد التى تعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.