بعد انتهائها من "الطيارة".. المخرجة شيما البربري تتعاقد على فيلم جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد المخرجة شيما البربري، لإخراج فيلم fake boss، بعد انتهائها من فيلمها "الطيارة" المقرر طرحه قريبا.

وتبدأ شيما الفترة المُقبلة في معاينة أماكن التصوير، والتي من المقرر أن تكون في روما "إيطاليا"، على أن يتم تحديد موعد انطلاق التصوير بعد الانتهاء من المعاينة.

تدور أحداث الفيلم حول بطل من أبطال القوى الخارقة، بطريقة مختلفة عن الأفلام التي كان بطلها واحد من أبطال القوى الخارقة، إذ يعتمد الفيلم على تصدير فكرة أن البطل الخارق فكرة زائفة.

الفيلم إنتاج مصري إيطالي، كتبه الفلسطيني تامر قمحيه، وسيضم مجموعة من الفنانين المصريين وغير المصريين.