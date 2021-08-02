أول صور لـ هاجر أحمد وأحمد الحداد من شهر العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، على أحد الشواطئ.

وكانت هاجر أحمد، أعلنت يوم 8 يوليو الماضي، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد".

وفي 27 يوليو الماضي، احتفلت هاجر أحمد بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، وأحيا الحفل نجمي الغناء تامر حسني وأحمد جمال.

يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" مع علي ربيع في رمضان 2021.