بالفيديو| "نتفليكس" تكشف عن برومو "البروفيسور".. اقترب من مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة الترفيه العالمية "نتفليكس" عن برومو الجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور"، عبر موقع "يوتيوب"، واقترب الفيديو من تحقيق مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

100 ساعة تبدو وكأنها ١٠٠ سنة. هكذا تصف طوكيو شعورها في الإعلان الرسمي للنصف الأول من الجزء الخامس من مسلسل البروفيسور. ويكشف البروفيسور أنه تم اكتشاف المخبأ الخاص به، في حين يستعد العقيد تامايو لدخول الجيش إلى بنك إسبانيا.

إنها واحدة من أكثر اللحظات غموضاً بالنسبة للعصابة. إنهم على حافة الهزيمة الكاملة، هل سيشهدون نهايتهم حقاً؟ هل سوف يجمعون قواهم لمواجهة الصعاب.. مرةً أخرى فقط؟ على الرغم من كل شيء، إنهم المقاومة.

سيتم إصدار الجزء الخامس من البروفيسور على مرتين، النصف الأول في 3 سبتمبر والنصف الثاني في 3 ديسمبر 2021.

المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين.

يتولى خيسوس كولمينار الإنتاج التنفيذي، بينما يقوم أليكس بينا بدور المنتج المنفذ والمسئول عن المسلسل. تعود كريستينا لوبيز فيراز كمديرة إنتاج منتج منفذ. يرأس ورشة الكتابة خافيير جوميز سانتاندير، وميغيل أموديو مديراً للتصوير، ويشاركان أيضاً في تنفيذ الإنتاج بالتعاون مع إستير مارتينيز لوباتو.

يقوم بإخراج الجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور" كل من خيسوس كولمينار، أليكس رودريجو، كولدو سيرا .